العراق – وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان اليوم الخميس، إن “الكاظمي وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى”.

واضاف : “الكاظمي أكد أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن” .

وتابع أنه “في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي”.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن جهاز “مكافحة الإرهاب” في إقليم كردستان، عن استهداف مطار أربيل الدولي بهجوم من الجو.

وأغلقت الأجهزة الأمنية في الإقليم مداخل المطار بعد الهجوم، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن الهجوم على المطار “نفذ بطائرة مسيرة”، وهو ما أكده القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إنه “لا توجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف”، في وقت فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الحادث.

وكان محيط المطار قد شهد أيضا هجوما في شهر فبراير الماضي، أدى إلى مقتل متعاقد مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى جندي أيريكي.

وفي حينها تبنى تنظيم “سرايا أولياء الدم” تلك العملية في أربيل، معلنا توجيه 24 صاروخا نحو “قاعدة الحرير” الأمريكية من مسافة 7 كيلومترات.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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