ليبيا – أشاد النائب المصري عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية ودوائية إلى ليبيا، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي في مختلف الظروف.

أبو عايشة أضاف وفقًا لصحيفة “الدستور” المصرية أن العلاقات بين مصر وليبيا متينة وتاريخية، ومصر لم تتأخر أبدًا في دعم ليبيا والوقوف بجوارها في محنتها.

وشدد على أن المساعدات المصرية لليبيا، وبالخصوص لمناطق الجنوب، في مدينة سبها التي تعاني من تفشي فيروس كورونا تلبي حاجات إنسانية وعلاجية ملحة للشعب، كما أنها رسالة مباشرة بالتضامن الواسع معهم والتخفيف من معاناتهم.

كما أشار إلى أن مصر استطاعت عبر رؤية واضحة وسياسة حكيمة، وبعدما أعلنت للعالم كله خطوطها الحمراء أن توقف عملية السيطرة، واستباحة المقدرات الليبية عبر غزو تركي وميليشياوي في العام الماضي، بحسب قوله.

وأكد على أن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر، الحريصة على اجتثاث الإرهاب، وعودة الدولة الوطنية القوية لطرابلس بعد 10 سنوات من الفوضى.

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