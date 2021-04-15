الولايات المتحدة – يمكن زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق تناول أطعمة معينة في نظامك الغذائي، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المالحة والسكرية.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية. ويزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فقد ترغب في التفكير في إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحيحة في التحكم في مستويات ضغط الدم لديك.

وعلى سبيل المثال، يمكن للأطعمة المالحة أن ترفع ضغط الدم بشكل كبير لأنها غنية بالصوديوم. وللصوديوم تأثير مباشر على ضغط الدم، ولهذا يجب تجنب تناول أكثر من 2300 مغ في اليوم الواحد.

ويمكن لبعض الأطعمة الدهنية أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ما قد يزيد من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

وفيما يلي الأطعمة التي يجب تجنبها للحماية من ارتفاع ضغط الدم:

• الزبدة.

• تتبيلات السلطة العادية.

• اللحوم الدهنية.

• منتجات الألبان كاملة الدسم.

• الأطعمة المقلية.

• وجبات خفيفة مملحة.

• الحساء المعلب.

• الأطعمة السريعة.

• اللحوم الباردة.

وقالت عيادة كليفلاند: “ضغط الدم هو قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية. وفي معظم الحالات، لا أحد يعرف أسباب ارتفاع ضغط الدم، لكن ما تأكله يمكن أن يؤثر على ضغط الدم لديك. وعندما تأكل الكثير من الملح الذي يحتوي على الصوديوم، فإن جسمك يحتفظ بمياه إضافية “لغسل” الملح من جسمك. وقد يتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. والماء المضاف يضع ضغطا على قلبك والأوعية الدموية”.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الضروري أن تتخذ الخطوات اللازمة لإدارة حالتك.

المصدر: إكسبريس

Share and Enjoy ! 0 Shares