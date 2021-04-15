تونس – قضت الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس بتغريم رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي بمبالغ مالية حددت قيمتها بـ19 مليونا و335 ألف دينار.

وأفادت إذاعة “موزاييك أف أم” بأن ملف القضية التي تعود إلى عدة سنوات ويتعلق بعدم إرجاع محاصيل إلى الخارج وهي قضية أحيل فيها القروي بحالة سراح.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن القروي امتنع اليوم عن مغادرة سجن إيقافه والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتخطئته، باعتباره ما زال موقوفا على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

المصدر: “موزاييك أف أم”

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