ليبيا – أرجع الخبير الاقتصادي عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين فوزي عمار أسباب توقعات التعافي الاقتصادي الليبي بشكل أسرع إلى عاملين رئيسين؛ العامل الأول هو ارتفاع كمية النفط المُنتج في ليبيا.

عمار أوضح في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن السبب الثاني مرتبط بارتفاع سعر النفط عالميًا، مبينًا عددًا من العقبات التي تلف مصير انطلاقة الاقتصاد الليبي بموازاة المسار السياسي الحالي.

وأكد على أن أبرز العقبات في “تهالك البنية التحتية لقطاع النفط، وضرورة التطوير الذي يتطلب عودة الشركات الأجنبية في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا”، وذلك كعقبة أو تحد أساسي يواجه الاقتصاد الليبي في المستقبل المنظور.

وحول ما إن كان الاقتصاد قادرًا على تحقيق التوقعات الخاصة بتعافيه على نحو أسرع من عدمه، قال: “هذا يعتمد على مدى توفر المخصصات المالية من الميزانية التي طلبتها حكومة الدبيبة، وكذلك حالة الاستقرار الأمني، وعودة الشركات الأجنبية”.

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