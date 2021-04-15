ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار مساعي بلاده للوصول إلى تسوية شاملة لأزمة ليبيا، تضمن خروج المرتزقة ووقف التدخلات الأجنبية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية طالعته صحيفة المرصد إلى أن تأكيد شكري جاء خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي يان كوبيتش، وفيه رفض الوزير المصري استمرار التدخلات الأجنبية المرسخة للانقسام في ليبيا، فيما اطلع على نشاطات كوبيتش واتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية.

وأعرب كوبيتش عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن، في وقت أكد فيه شكري استمرار مصر في بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا.

وأضاف شكري: إن هذه التسوية يجب أن تصون مقدرات الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية وبما يحقق تطلعات الشعب للاستقرار والنماء، مشددًا على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأطر الزمنية المتفق عليها.

وتطرق شكري لدعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، معربًا عن استعداد بلاده لدعم الجهد المتصل الذي يقوم به كوبيتش في مهمته للتوصل إلى حل سياسي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة.

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