قوات الأمن في ميانمار تفتح النار على محتجين من العاملين في القطاع الطبي

قوات الأمن في ميانمار تفتح النار على محتجين من العاملين في القطاع الطبي

ميانمار – ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن في ميانمار فتحت النار على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي بمدينة ماندالاي، وأن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار.

وذكرت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية باللغة البورمية أن العاملين في القطاع الطبي، وبعضهم كان في طليعة الحملة المناهضة للانقلاب، احتشدوا في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، لكن القوات وصلت سريعا لتفريقهم وفتحت النار واعتقلت عددا منهم.

وقال قناة “خيت ثيت ميديا” إن رجلا قتل في مجمع يضم مسجدا في منطقة قريبة، وقت تفريق قوات الأمن لاحتجاج العاملين في القطاع الطبي.

وواصل المعارضون للانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير الماضي والذي أطاح بحكومة مدنية منتخبة تقودها الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد، وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة السلمية.

المصدر: “رويترز”

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