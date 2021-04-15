إنجلترا – فشل ليفربول في تعويض خسارته ذهابا أمام ريال مدريد، واكتفى بالتعادل السلبي على أرضه، أمس الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا، ولم تكن لدى مدربه، يورغن كلوب، أي شكوك بشأن سبب الإقصاء.

وكان يمكن تعويض الخسارة 3-1 في مدريد، في أول 20 دقيقة، بالنظر إلى الفرص التي صنعها ليفربول في إياب الدور ربع النهائي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “دائما ما تكون بحاجة إلى لحظات حاسمة. لم نخسر المواجهة الليلة، خسرناها في مدريد. الوضع لم يكن مريحا في مدريد. كنا جيدين اليوم (أمس) ولعبنا بشراسة وأتيحت لنا الفرص.. لم نسجل ثم حسمت خبرة ريال مدريد المواجهة”.

وأهدر نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، فرصتين مبكرتين، وبدا ثلاثي الهجوم الذي يكونه اللاعب المصري مع روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، بعيدا عن مستواه في آخر موسمين.

ووجه كلوب بشكل مبطن أصابع اللوم لنجمه محمد صلاح، حيث قال: “نعلم أن محمد صلاح يمكنه إنهاء هذه الفرص وهو مغمض العينين. هذا لم يحدث.. لكننا ودعنا البطولة”.

ويمكن أن يزداد الوضع الكارثي لليفربول سوءا، إذا فشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السادس، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة اقتصادية قوية للنادي.

وفي هذا الصدد قال كلوب: “نحب هذه البطولة ولأسباب أخرى فمن المهم التأهل إليها. الآن يمكننا التركيز على الدوري وسنفعل ذلك”.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares