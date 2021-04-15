ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان لها عن كامل تضامنها مع جمهورية تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية شمال تشاد

اللجنة أكدت في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن أمن واستقرار تشاد أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني في البلدين.

وأشارت اللجنة إلى الحرص على متابعة الوضع في تلك المنطقة واستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب التشادي وعلى أعلى المستويات من أجل تنسيق العمل المشترك وبما يحافظ على استقرار الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

ودعت السلطات الليبية المختصة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تعمل على تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين الليبي والتشادي،معربة عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.

اللجنة شددت على أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية حكومة الوحدة الوطنية ويجب العمل على هذا الملف وبما يعود بالاستقرار والتنمية على سكانه.

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