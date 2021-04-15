ألمانيا – تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مضيفه بوروسيا دورتموند عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما امس في إياب ربع النهائي.

وسجل اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (17 عاما) هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وأدرك اللاعب الجزائري رياض محرز التعادل للفريق الإنجليزي بهدف سجله بحلول الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

ومن ثم أحرز النجم الإنجليزي الصاعد فيل فودين هدف الفوز لفريقه بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في مدينة دورتموند.

وضرب مانشستر سيتي بذلك موعدا في المربع الذهبي لدوري الأبطال، مع فريق باريس سان جيرمان، الذي بلغ الدور ذاته، على حساب منافسه بايرن ميونخ، بتفوقه عليه بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب “أليانز أرينا”، في مدينة ميونخ، قبل أن يخسر أمامه (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس، في إياب دور الثمانية. ليتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور قبل النهائي “للتشامبيونز ليغ”، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.

المصدر: RT

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