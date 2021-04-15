العراق – أفاد مراسل RT في العراق امس الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

وأضاف المراسل أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار.

وذكر أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي وأن حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي توقفت، وأن معظم الطرق المودية إليه تم إغلاقها.

وأفاد بأن مروحيات أمريكية حلقت في سماء أربيل على خلفية الاستهداف الصاروخي الذي طال المطار الدولي.

وانتشرت فرق مكافحة المتفجرات في مطار أربيل الذي يضم جناحين الأول خاص بالرحلات الجوية المدنية والثاني بقوات التحالف الدولي والقطعات العسكرية الأمريكية.

المصدر: RT

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