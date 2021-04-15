لبنان – أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إن “الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا في معالجة المشاكل الاقتصادية”.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، ترافقه السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، قال هيل: “جئت الى لبنان بناء على طلب وزير الخارجية لأشدد على التزام الحكومة الأمريكية بدعم لبنان”.

ورأى أنه “ما زالت هناك امكانية لتشكيل حكومة قادرة، وحان الوقت لإجراء الإصلاحات”، مضيفا: “أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف”.

المصدر: RT

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