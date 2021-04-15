مصر.. هالة صدقي تكشف عن تعرضها لموقف محرج في عزاء أحمد زكي وسر برنامج رامز جلال

مصر.. هالة صدقي تكشف عن تعرضها لموقف محرج في عزاء أحمد زكي وسر برنامج رامز جلال

مصر – كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن تعرضها لموقف محرج أثناء عزاء الفنان الراحل أحمد زكي، ردا على سؤال “ماذا ستفعل إذا شاركت في عزاء شخص مسلم بداخل مسجد؟”.

وقالت هالة صدقي، خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي يعرض على شاشة “القاهرة والناس”، إنها شاركت في عزاء الفنان أحمد زكي، ودخلت المسجد هي وبعض أصدقائها مثل أنوشكا وغيرها.

وأضافت: “أنا روحت مساجد كتير، بس في المرة دي زميلة قالت لينا اللي مش هيصلي ينزل ويخرج، أنوشكا بصت لي قالتلي احنا هننزل؟ قولتلها لأ، قامت الزميلة دي قالت للمرة الثانية اللي مش هيصلي يتفضل يخرج ومحدش رد”.

وأردف ضاحكة: “لما زهقت خالص بقى، قالت هالة أنتي وانوشكا من فضلكم، اللي مش هيصلي ينزل، قولتلها لا مش هنزل ده بيت ربنا، وأحمد زكي كان واحد مننا وأخونا وحبيبنا، وهنصلي زي ما أنتم بتصلوا بالضبط، واحنا صلينا بس صلواتنا احنا”.

وكشفت عن رأيها في برامج المقالب، وقالت: “أعيب على برامج رامز جلال في الجزء الأول من الحلقة؛ لأنه يُقدم الضيف في حلقاته بطريقة ساخرة”، مشيرة إلى أنها وافقت على الظهور في برنامج رامز فى المواسم السابقة، بشرط مشاهدة الحلقة بعد المونتاج ولكنهم رفضوا”.

وأضافت “برنامج رامز جلال مفبرك.. اللي بيضايقني إهانته للضيوف، والسبب في استمتاع الجمهور خلال مشاهدتهم مقالب الفنانين والاستمتاع لأن المشاهد بيحب يشوف الفنان يتعرض لهذه المواقف وهو بيرتاح نفسيًا أما يشوف الفنان بيتمرمط”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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