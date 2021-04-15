بوركينا فاسو – قتل ثمانية مدنيين منخرطين في قوة لمؤازرة حملة مكافحة الجهاديين في بوركينا فاسو بكمين شمالي البلاد، وفق مصدرين أمني ومحلي لوكالة “فرانس برس”.

وقال مصدر أمني إن “كمينا استهدف دورية لمنظمة “متطوعون للدفاع عن الوطن” في منطقة غورغادجي”، مشيرا إلى سقوط “ثمانية قتلى على الأقل في صفوف المتطوعين وفقدان أثر آخرين”.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية باستمرار منذ 2015. وشمال البلاد هو المنطقة الأكثر تضررا من ممارسات الجهاديين التي أدت إلى سقوط أكثر من 1200 قتيل ونزوح أكثر من مليون داخل البلاد هربا من مناطق العنف.

وكانت منظمة “متطوعون للدفاع عن الوطن” أنشئت في ديسمبر 2019. وهي تتألف من عناصر مدنيين ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات وحماية إلى جانب القوات المسلحة، بعد تدريب عسكري لمدة 14 يوما. وهم يعملون أيضا في كشف المواقع وغالبا ما يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الدفاع والأمن.

المصدر: “أ ف ب”

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