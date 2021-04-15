سويسرا – اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسدال الستار على مباريات الدور ربع النهائي، أمس .
وتأهل إلى الدور نصف النهائي، ريال مدريد بعد فوزه على ليفربول 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ومانشستر سيتي بتغلبه على بوروسيا دورتموند في مجموع المباراتين 4-2، وتشيلسي على حساب بورتو 2-1، وباريس سان جيرمان على حساب حامل اللقب بايرن مونيخ 3-3 (قاعدة الهدف خارج الميدان).
وتقام مباريات الدور نصف النهائي في المواعيد التالية:
– باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – لقاء الذهاب 27 أبريل.
– مانشستر سيتي # باريس سان جيرمان – الإياب 5 مايو.
– ريال مدريد # تشيلسي – الذهاب 28 أبريل.
– تشيلسي # ريال مدريد – الإياب 4 مايو.
المصدر: RT