الولايات المتحدة – توفي في السجون الأمريكية امس الأربعاء برنارد مادوف (82 عاما)، المعروف بلقب “محتال القرن” وأمير بورصة “وول ستريت”، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وأكدت السلطات الأمريكية وفاة مادوف في المركز الطبي الفيدرالي التابع للسجن في ولاية نورث كارولينا.

وبرنارد مادوف هو أكبر محتال مالي معترف به في تاريخ العالم والولايات المتحدة، وهو أحد مؤسسي بورصة “ناسداك”، وهو مستشار استثماري، وممول ورجل أعمال ومصرفي أمريكي.

حكم في العام 2009 على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما بعد إدانته في قضية احتيال على آلاف الأشخاص بقيمة 64.8 مليار دولار، وعرفت القضية باسم “بونزي”.

وتمثلت خدعة مادوف لعملائه في تقديم وعد بمنحهم عائد ثابت مرتفع على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى.

المصدر: نوفوستي

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