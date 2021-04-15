سويسرا – يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إمكانية إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار جزئيا في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وإيجاد حل بديل لهذا البند.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيلغي جزئيا قاعدة الأهداف خارج الأرض اعتبارا من الموسم المقبل في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، أي إن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض ستكون في الأوقات الإضافية للمباريات حال التعادل بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب فقط.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اللوائح الجديدة التي من المقرر الاتفاق عليها يوم الجمعة، فإن الأهداف خارج الأرض ستحتسب فقط في الوقت الأصلي لمباراة الإياب، ولن يكون هناك أي أفضلية لأي هدف يتم تسجيله في الشوطين الإضافيين.

وتابعت “ذا صن” أن وهذا الاقتراح المدعوم من قبل الأندية الأوروبية الكبرى سيكون مطروحا على الطاولة في اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الأوروبي، والتي تضم نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، والرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو.

وأضافت : تم رفض اقتراح آخر بإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض تماما، لكن “يويفا” مستعد لإعطاء الضوء الأخضر للتغيير جزئيا في الموسم المقبل بعد موسم ضربته جائحة كورونا “كوفيد-19” وزاد اللغط بشأن قاعدة الأهداف خارج الأرض التي بدأت في موسم (1965-1966).

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدما في خططه لزيادة مباريات دوري أبطال أوروبا من 125 مباراة في الموسم إلى 225 مباراة.

وستشهد خطة “يويفا” مشاركة 36 فريقا في دوري واحد لكنها تلعب 10 مباريات في المرحلة الافتتاحية، ويعني ما يسمى بالنظام السويسري أن تلعب الأندية مع خصوم من المصنفين لضمان العدالة في المنافسة.

وستتأهل الأندية الثمانية الأولى بعد 10 مباريات تلقائيا إلى دور الـ16، مع تحديد المراكز الثمانية الأخيرة حسب مباريات الذهاب والإياب التي تشمل الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا الشكل الجديد من البطولة الذي سيتم تطبيقه بعد عام 2024 بحلول نهاية هذا الشهر.

المصدر: وكالات

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