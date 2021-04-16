إيران – أعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء حسين دهقان، أن الهجوم على منشأة نطنز النووية حدث ضمن “إطار المثلث العبري العربي الأمريكي”، مؤكدا أن بلاده “ستزيد مدى صواريخها”.

وقال دهقان، : “إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان، وقوتنا ترصد جميع التحركات المعادية”.

وأكد دهقان أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في جميع القطاعات العسكرية، مضيفا: “لدينا خطط لمواجهة أي عدوان”.

وشدد على أن القدرة الصاروخية الإيرانية “خط أحمر” و”لا يمكن التفاوض” بشأنها و”هذا الأمر أصبح منتهيا”، مشيرا إلى أن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية مرتبطة بالتهديد، وتابع: “سنزيد مدى صواريخنا بحسب نوع التهديد الذي يحدق بنا”.

وأردف: “لا يوجد لدينا قيود تسليحية ما عدا في أسلحة الدمار الشامل التي لا نسعى لحيازتها”.

كما اعتبر دهقان أنه ليس مهما من يتبنى هجوم نطنز أو ينفيه، مشددا على أن المهم أنه حصل “ضمن إطار المثلث العبري العربي الأمريكي ولا يمكن أن تتنصل الولايات المتحدة منه”.

ونوه إلى أن هدف “كيان العدو” من شن هجمات على سفن إيرانية في أعالي البحر هو خلق جو من التوتر والحرب وإذا حصل رد من الطرف المقابل فهذا شيء طبيعي كردة فعل.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الواقع تحت الأرض والذي يعتبر من أهم المنشآت النووية في إيران.

وأكد رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، أن الانقطاع الكهربائي في المنشأة كان ناجما عن “عملية تخريبية”، وسط تقارير إعلامية عن وقوف إسرائيل وراء الحادث.

وفي يوليو 2020 أصيبت منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي بأضرار بالغة جراء ما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه حريق.

المصدر: وكالات

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