ليبيا – أكد عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة 5+5 العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان جاهزية الطريق الساحلي للفتح، مبينًا أنه تم تقديم تقرير بذلك من اللجان الفرعية في المنطقتين الشرقية والغربية.

الترجمان وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس، أشار إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل مع اللجنة الرئيسية لدراسة تأمين الطريق على أكمل وجه، وهذا يتطلب وقتًا وتنسيقًا، حسب قوله.

وقال الترجمان : “إن غرفة عمليات سرت والجفرة تشترط لفتح الطريق إخراج المرتزقة”، مبينًا أنه سينفذ بتنسيق رسمي بين اللجنة العسكرية والحكومة والمراقبين الدوليين، مع المطالبة بدعم دولي أكبر لتحقيق ذلك.

وأوضح المسؤول العسكري أن أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب الحرب من على جانبي الطريق الساحلي قد اكتملت ضمن المرحلة الأولى، وسيتم خلال المرحلة الثانية مسح شامل لإزالة كل العوائق، بحسب تصريحه.

Share and Enjoy ! 0 Shares