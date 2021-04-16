ليبيا – أعلن رئيس حكومة الإنقاذ الأولى عمر الحاسي الذي أنكر وجود تنظيم داعش وإتهم جمهورية مصر العربية بالترويج لوجوده في ليبيا أنهم بصدد تأسيس حزب جديد باسم الإصلاح الوطني.

الحاسي وفي حوار مع موقع “عربي 21” القطري قال إنه سيكون حزبا تقدميا جامعا لليبيين، ويحترم الاختلاف، ويدعم الاستقرار، ويؤمن بالمساواة، ويطمح للتطوير.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن تدشين تلك الخطوة خلال الأسبوعين المقبلين.

واعتبر المشاركة في الانتخابات المرتقبة واجبا وطنيا،لأجل تحقيق السلام، وإقامة العدل، وبدء الإعمار، مضيفا: “سنحقق شرف المشاركة، وإننا واثقون أن النصر سيكون لتجربة الليبيين بوعيهم الجديد، ولن يكون الفوز مُقتصرا على نجاح فرد أو حزب، لأن نجاح الانتخابات القادمة هو انطلاق صفر البداية لدولة ليبيا الجديدة”.

وأكد الحاسي على أهمية”إبعاد مَن ارتكبوا الجرائم السياسية والاقتصادية، أو قاموا بانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا عن المشاركة في الانتخابات، مضيفا: “يجب ألّا يمر هؤلاء إلى الانتخابات مهما كانت وعودهم، وألّا نعتمد على الناس وحدهم في إبعاد تلك العناصر المُشوهة للمستقبل”.

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