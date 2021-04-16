الدوحة – استهل نادي الدحيل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على الشرطة العراقي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس الخميس.

وجاء هدف الدحيل الأول بـ”نيران صديقة” سجله الكيني ميكاييل أولونجا مهاجم الشرطة خطأ في مرماه، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز المهاجم البرازيلي إيدميلسون جونيور هدف الأمان الثاني للفريق الدحيل، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، الذي أقيم على أستاد “آزادي” في الهند.

وحصد نادي الدحيل بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع فريقي الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، في وقت لاحق .

المصدر: RT

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