روسيا – عوضت العملة الروسية، اليوم الجمعة، جزءا كبيرا من الخسائر التي منيت بها أمس، حيث تراجع الروبل أمام الدولار واليورو بعدما فرضت واشنطن حزمة من العقوبات على موسكو.

وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 83 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.48 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.06 روبل إلى 90.29 روبل.

وترافق ارتفاع العملة الروسية مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بفضل بيانات قوية من الصين، وسجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.18% إلى 3574 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.13% إلى 1491 نقطة.

وأمس أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، وضد السندات الروسية السيادية، وذلك على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وفي إطار العقوبات حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، أو صندوق الثروة الوطنية، أو وزارة المالية الروسية.

المصدر: RT

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