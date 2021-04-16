ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني اجتماعًا أمس الخميس مع وزير المالية خالد المبروك وعادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لمتابعة عمل لجنة مخصصات الزوجة والأبناء.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية الإجراءات المالية للمنحة بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، بعد استكمال وزارة الشؤون الاجتماعية بيانات الفئات المستهدفة بالصرف.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال، وصلاح بلاعو، ومدير عام مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، ومدير عام مركز المعلومات بوزارة العمل، وحضره مندوبون عن مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة المعلومات.

يُشار إلى أن لجنة منحة الزوجة والأبناء تعقد هذه الأيام اجتماعات يومية من أجل استكمال كافة البيانات والإجراءات، لتسريع وتيرة العمل، من أجل صرف المنحة في أقرب وقت ممكن.

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