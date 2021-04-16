إسبانيا – أكد المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، على أن نجم “البارسا”، ليونيل ميسي، يعرف جيدا ما يريده بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.

وعلق زوبيزاريتا، على مستقبل ميسي خلال تصريحات لراديو كتالونيا، قائلا: “ميسي لديه الحق في التفكير وتقرير مصيره، ورئيس النادي (خوان لابورتا) أكد على بذل أقصى ما لديه لكي يستمر ميسي مع النادي”.

وأضاف حارس مرمى نادي برشلونة السابق: “بداية من هنا، إذا قرر ميسي الاستمرار، فسيكون أمرا رائعا، وإذا حدث عكس ذلك، حسنا عليه الاستمرار في اللعب”.

وتابع: “إذا قرر الرحيل، ستستمر الحياة وسيلعب أي لاعب من ناشئي “البارسا” بالرقم 10، على الرغم من أنني أعرف أن هناك من سيطلب حجب هذا الرقم، لو رحل ميسي”.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن “البرغوث” حتى الآن عن موقفه بشأن الاستمرار في “كامب نو”.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يستعد لخوض مباراة هامة، يوم غد السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو.

المصدر: صحيفة “آس”

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