المرعاش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة، أوضح أن سبب الانقسام هو استحواذ الأمريكيين على الملف الليبي منذ ستة أشهر، وعدم إتاحة الفرصة لدول أخرى في الإقليم أو العالم للمشاركة في الحل.

وأشار إلى أن ما نراه الآن على الأرض في ليبيا لا يشير إلى الذهاب إلى الاستقرار أو الانتخابات، موضحًا أن لجنة 5+5 العسكرية ما زالت مجمدة، والفساد مستشرٍ، وتم رهن مستقبل البلاد الأمني والسياسي والاقتصادي وما زال مستمرًا، وكذلك سيطرة المليشيات على الغرب الليبي.