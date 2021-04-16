روسيا – حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدف القومي لروسيا، وأعلن خلال اجتماع حكومي أن الهدف القومي الرئيسي لروسيا هو تحسين حياة مواطنيها.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الدولة ووكالة المبادرات الاستراتيجية.

وقال إن “الهدف الأساسي هو أن يعيش المواطنون حياة أفضل. في المدن الكبيرة، والقرى الصغيرة، في جميع أنحاء بلادنا الشاسعة”.

وأكد الرئيس الروسي أنه سيتم تقييم جودة الحياة في جميع المناطق بروسيا في إطار التصنيف السنوي، مشيرا إلى أن التقييم سيتم مع مراعاة رأي السكان المحليين.

وبهذا الصدد أوعز بوتين إلى وكالة المبادرات الإستراتيجية للعمل مع لجنة مجلس الدولة لوضع منهجية لتقييم جودة حياة المواطنين، وأشار إلى أن نتائج هذا التقييم (التصنيف) السنوي ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم لمجلس الإشراف على وكالة المبادرات الإستراتيجية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي عن مجموعة من المبادرات الاجتماعية تهدف لدعم الأسر الروسية، ولتنفيذ هذه المبادرات سيتطلب الأمر أكثر من تريليون روبل في الأعوام من 2019 إلى 2022، وستوجه هذه الأموال لتقديم مساعدات إضافية للأسر التي لديها أطفال وللمتقاعدين، والتخفيف من حدة الفقر، ولدعم قطاع الرعاية الصحية.

المصدر: تاس

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