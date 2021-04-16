تشاد – أظهرت نتائج فرز الأصوات الجزئية التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات في تشاد فوز الرئيس إدريس ديبي بولاية سادسة.

وكان التصويت بدأ يوم الأحد تزامنا مع تنامي السخط الشعبي، وانتقادات المعارضة لأسلوب تعامل ديبي مع الثروة النفطية.

واستولى ديبي على السلطة في 1990 في تمرد مسلح، وفي عام 2018 فرض دستورا جديدا يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2033.

واعتمد ديبي على إحكام قبضته على مؤسسات الدولة وأحد أقوى الجيوش في المنطقة للاحتفاظ بالسلطة.

وتحولت العديد من المظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت مؤخرا في العاصمة نجامينا إلى أعمال عنف.

وقالت السلطات في الأسبوع الماضي إنها اعتقلت عدة أشخاص، بينهم زعيم معارض واحد على الأقل، وبررت الحكومة القبض عليهم بما قالت إنها مؤامرة لاغتيال سياسيين وتفجير مراكز اقتراع ومقر مفوضية الانتخابات.

في المقابل، أكدت المعارضة أن هذه الاعتقالات تظهر القمع المتصاعد في ظل حكم ديبي.

المصدر: وكالات

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