إسبانيا – أدلى رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بتصريح مقتضب حول مسألة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية، أن لابورتا يخطط لمنح ميسي عرضا لتجديد عقده مقابل راتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزها برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “تجديد ميسي؟ كل شيء يسير في الطريق الصحيح”.

في المقابل، زعمت صحيفة “سبورت” الإسبانية بأن نادي برشلونة لم يقدم أي عرض لقائده ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده، وذلك في مفاجأة غير متوقعة تنفي ما تردد عبر برنامج “الشيرنجيتو” الشهير، الذي أشار إلى أن الفريق الكتالوني قدم عرضا لتمديد عقده مقابل تخفيض راتبه بنسبة قدرها 50%.

وقالت الصحيفة أن “رئيس برشلونة الجديد – القديم، خوان لابورتا لم يتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن التوقيع مع ميسي على عقد جديد”، مشيرة إلى أن “لابورتا سيقدم عرضا لميسي، عندما يطلع على كافة الأمور الخاصة بالوضع المالي”، خصوصا أن النادي الكتالوني يعاني اقتصاديا جراء جائحة كورونا وغياب مصادر دخل مهمة يتقدمها تذاكر المباريات.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة سيرمي بكل ثقله للتعاقد مع “الفتى الذهبي” النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الأمر الذي قد يقنع ميسي في البقاء وإنهاء مسيرته بقميص “البلوغرانا”

المصدر: وكالات

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