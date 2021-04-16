فلسطين – يشارك وفد روسي بتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة لفلسطين عبر برنامج الغذاء العالمي، وتبلغ قيمة المنحة الروسية 4 ملايين دولار.

ويشارك الوفد الروسي امس في توزيع المساعدات الغذائية المقدمة للفلسطينين في التجمعات البدوية والرعوية في وادي القلط، من خلال برنامج الغذاء العالمي.

وسيتم توزيع المساعدات لما يقارب 450 فردا في تجمع بدوي واد القلط، والمساعدات عباره عن طحين روسي.

ويستفيد من البرنامج 72 ألف فلسطيني في الضفة وغزة.

وتبلغ قيمة المنحة الروسية المقدمه للفلسطينين عبر برنامج الغذاء العالمي 4 ملايين دولار.

المصدر: RT

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