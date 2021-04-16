روسيا – كشف وثيقة حكومية عن أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدرجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

ونقل موقع “أر بي كا” الاقتصادي عن مشروع “مفهوم تنمية قطاع الهيدروجين” في روسيا للسنوات القادمة، أن روسيا تخطط لتصدير من 7.9 مليون إلى 33.4 مليون طن من الهيدروجين بقيمة تصل إلى 100.2 مليار دولار بحلول عام 2050.

ووفقا للوثيقة سترفع روسيا صادرات الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول العام 2024 إلى 200 ألف طن، وستحقق دخلا من 0.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات بحلول عام 2035 إلى ما بين مليوني و7 ملايين طن، وستصل إلى قيمة 7.8 مليار دولار و21.1 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد في مقال نشر في مجلة “إنرغي بوليسي”، إن مشروع مفهوم تطوير طاقة الهيدروجين في روسيا جاهز، وهو يحدد الأهداف في هذا المجال على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية وافقت في أكتوبر الماضي على خارطة طريق لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين حتى العام 2024، ووفقا لنوفاك فإن الخارطة تهدف لتطوير إنتاج واستهلاك الهيدروجين في البلاد، فضلا عن العمل لجعل روسيا دولة رائدة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي

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