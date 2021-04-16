روسيا تعرض أزياء رياضييها لأولمبياد طوكيو (صور)

روسيا – كشفت اللجنة الأولمبية الروسية، عن الزي الذي سيرتديه الرياضيون الروس في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين.

ويتكون الزي من ألوان العلم الوطني الروسي (الأبيض والأزرق والأحمر)، ويحمل شعار اللجنة الأولمبية الروسية بدل علم روسيا.

ويتألف شعار اللجنة الأولمبية الروسية من 3 شعلات بألوان العلم الروسي، ومن أسفلها الحلقات الأولمبية.

ويعود غياب العلم الروسي عن زي الرياضيين الروس لأولمبياد طوكيو، بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، في الـ17 من ديسمبر الماضي، القاضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

واتفقت اللجنة الأولمبية الروسية حينها مع اللجنة الأولمبية الدولية على تصميم زي للرياضيين الروس من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو دون خرق قرار محكمة التحكيم الرياضية.

المصدر: وكالات

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