أوكرانيا – أعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ليوجها دعوة لأوكرانيا للانضمام إليهما.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قبيل مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، التي ستجري الجمعة: “لا يمكننا أن نبقى على أعتاب الاتحاد الأوروبي والناتو للأبد”.

وأضاف أنه “حان الوقت للانتقال إلى مستوى جديد من العلاقات وتوجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون يعتبراننا أعضاء الأسرة الأوروبية بالفعل، فعليهما اتخاذ الخطوات المناسبة. وحان الوقت للانتقال من الأحاديث إلى القرارات”.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه لأن علاقات ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحسن مما هو معه، وذلك “خصوصا في الوقت الذي تحتاج فيه أوكرانيا إلى الدعم الأوروبي”، حسب قوله.

وردا على سؤال عما إذا “ماتت” صيغة نورماندي للتسوية التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، قال زيلينسكي إنه بإمكان الرئيس الفرنسي الحفاظ عليها، مضيفا: “لكنني أعتقد بصراحة أن هذه العملية توقفت”.

واتهم روسيا بأنها “تعرقل كل شيء”، مضيفا أن “السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت روسيا تريد إنهاء الحرب الآن”.

يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية بالتدخل في شؤون أوكرانيا.

المصدر: “تاس”

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