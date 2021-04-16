إنجلترا – تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه غرناطة الإسباني بفوزه عليه (2-0) امس، في لقاء الإياب.

وافتتح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني التسجيل لأصحاب الأرض “الشياطين الحمر” مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بينما جاء الهدف الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المدافع الإسباني خيسوس فاليخو، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأكد مانشستر يونايتد علو كعبه على غرناطة، وذلك بعد أن كان قد تغلب عليه وبالنتيجة ذاتها (2-0) في لقاء الذهاب، يوم الخميس الماضي، على ملعب “نويفو لوس كارمينيس” في مدينة غرناطة.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في المربع الذهبي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” مع فريق روما الإيطالي “الذئاب”، الذي بلغ الدور نفسه، على حساب أياكس أمستردام الهولندي، عقب فوزه عليه ذهابا (2-1) في عقر داره يوم الخميس الماضي، على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة الهولندية أمستردام، وتعادلهما في لقاء الإياب اليوم الخميس بهدف لمثله، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

المصدر: RT

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