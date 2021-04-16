غزة – شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين في قطاع غزة.

وأشار مصدر امني أن الجيش الإسرائيلي وردا على مزاعم إطلاق صاروخ من غزة، استهدف بمدفعيته مرصداً شرق المحافظة الوسطى.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر أن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت بمنطقة غلاف غزة وسط أنباء عن استهداف المدينة بصاروخ من قطاع غزة.

وذكرت بلدية سديروت في بيان أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة خارج سديروت.

وقالت مصادر في القدس نقلا عن مصادر إسرائيلية أن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت وغلاف غزة جاء بعد حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

المصدر: RT

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