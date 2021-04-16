ليبيا – قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح إن الشركة ستدخل حوالي 600 – 700 ميغا وات على الشبكة قبيل حلول الذروة الصيفية.

الفلاح وفي مقابلة خاصة مع شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة أضاف:”إن الوحدات المتوقع دخولها هي الوحدة الرابعة بمحطة الخمس بقدرة 150 ميغا وات، والوحدة الأولى في جنوب طرابلس بقدرة 600 ميغا وات، كما أننا سنحاول رفع قدرة الوحدة الأولى في محطة الزاوية في حدود 130 – 200 ميغا وات مما سيسهم في تقليل العجز في الصيف”.

وكشف على وجود مساعي جادة في إتمام صيانة محطة الخليج البخارية في سرت، لكن الخط الرابط بين سرت ومصراتة، لم يصين بعد نتيجة الظروف الحالية.

وأكد الفلاح في ختام تصريحاته على أن العجز الحالي للكهرباء يصل لـ2000 ميغا وات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى طرح الاحمال في حدود 5-6 ساعات

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