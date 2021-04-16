كورتوا يسخر من نفسه بصورة مع إخوته “الحيوانات”

كورتوا يسخر من نفسه بصورة مع إخوته “الحيوانات”

إسبانيا – سخر حارس نادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، من طوله الفارع بطريقة طريفة.

ونشر الحارس البلجيكي، الذي تبلغ قامته 199 سنتيمترا، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، صورة له مع زرافتين من داخل حديقة حيوانات.

وعلق كورتوا على الصورة قائلا: “مع إخواني”، كما وضع رمزين تعبيريين، لزرافة إلى جانب وجه يضحك.

ويقدم كورتوا، أداء مبهرا مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث ساهم في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وارتقائه أيضا إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: حساب كورتوا على “تويتر”

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