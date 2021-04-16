إنجلترا – تحدى مهاجم نادي أرسنال، الفرنسي ألكسندر لاغازيت، جميع لاعبي فريق سلافيا براغ التشيكي، بعدما رفضوا الالتزام بـ”تقليد الركوع”، وذلك قبل انطلاق المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الخميس.

ورفض جميع لاعبي سلافيا براغ الجلوس على ركبهم للتضامن مع ضحايا العنصرية، ودعم حملة “Black Lives Matter” المناهضة للعنصرية، وذلك في ظل إيقاف زميلهم أوندرى كوديلا، بسبب عنصريته ضد لاعب رينجرز الاسكتلندي، جلين كمارا

وردا على لاعبي سلافيا براغ، غادر الفرنسي لاغازيت قوس منتصف الملعب، وتوجه مباشرة إلى لاعبي الفريق التشيكي، وجلس على ركبته أمامهم وبعيدا عن رفاقه في “المدفعجية”، في إشارة واضحة من مهاجم أرسنال، على أنه يتضامن مع ضحايا العنصرية والتمييز في أنحاء العالم.

وأصبح تقليد جلوس اللاعبين على ركبهم قبل المباريات، عادة في الملاعب الأوروبية، كعلامة تضامن رمزية ضد العنصرية، بعد حادثة مقتل الأمريكي، جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، من قبل شرطي أبيض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة تألق لاغازيت، بتسجيله هدفين، ساهم بهما في فوز فريقه 4-0، ليتأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: مواقع التواصل + RT

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