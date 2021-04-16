مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الخميس، عن تسجيلها 837 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 837، مقابل 831 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 213798 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 44 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12611 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 439 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 161470 شخصا.

المصدر: RT

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