روسيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها أبلغت السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سالفان، الذي تم استدعاؤه امس، بأن روسيا سترد قريبا على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أجرى لقاء مع سالفان حيث “أعطى تقديرا مبدئيا للإجراءات غير المقبولة من قبل الطرف الأمريكي، الذي وجه ضربة موجعة جديدة إلى العلاقات مع روسيا رغم إعلانه نية بنائها بطريقة براغماتية”.

وذكر البيان أن السفير الأمريكي تم إبلاغه “بأنه سيتم في أقرب وقت اتخاذ سلسلة إجراءات جوابية” ردا على العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وشددت الوزارة على أن “محاولات الطرف الأمريكي للتحذير من مواصلة التصعيد غير مناسبة على الإطلاق”، وتابعت موضحة: “على مدار سنوات كثيرة أبدت موسكو أقصى درجات من المسؤولية في نهجها إزاء مسألة إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى مقبول. لكن واشنطن ومع انتقال السلطة من إدارة إلى أخرى لم تقم إلا بتأزيم الوضع، ولم تستجب لدفعاتنا الإيجابية”.

كما ذكر البيان أن الحديث بين ريابكوف وسالفان تطرق، فضلا عن مسألة العقوبات، إلى بعض القضايا الثنائية الأخرى.

وفي وقت سابق من الخميس أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على هذه العقوبات “سيكون حتميا ومدروسا” وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

المصدر: RT

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