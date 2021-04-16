لبنان – أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، امس عن استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، وذلك وسط تعثر تلك المفاوضات.

وقال هيل، عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن “أميركا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف”.

يذكر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأت في أكتوبر الماضي لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وتوقفت المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر بعثة الأمم المتحدة بجنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.

وقد أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني، ميشال نجار، قبل أيام توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وعلى الأثر قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن “خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية”.

المصدر: RT

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