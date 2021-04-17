إيران – أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده تنتج حاليا 9 غرامات في الساعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز، ولا يوجد أي تلوث إشعاعي في المنشأة.

وأضاف صالحي أن طهران تعمل على التخصيب بنسبة 20% في الوقت نفسه، بالتزامن مع التخصيب بنسبة 60% .

وقال المسؤول الإيراني إنه “لا يوجد أي تلوث إشعاعي في منشأة نطنز، وإن المفتشين الدوليين الذين زاروا المنشأة وأكدوا عدم وجود تسرب إشعاعي”.

وتابع متحدثا عن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مؤخرا منشأة نطنز: “التخصيب في منشأة نطنز لم يتأثر، والهجوم وقع في أحد مواقع التخصيب، ونحن لدينا العديد من المواقع، وهجوم نطنز استهدف أحد مواقع تخصيب اليورانيوم الذي يضم أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول IR1 ، لكن لدينا العديد من المواقع الأخرى للتخصيب”.

وأكد صالحي أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز، بعد أيام من العطل الذي أصاب هذه المنشأة.

وسبق أن أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر الأحد الماضي لحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.

المصدر: RT

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