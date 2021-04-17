بروكسل – توقع اتحاد الصلب العالمي، امس نمو الطلب على الصلب عالميا بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال 2021، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الماضي، بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد في تقرير التوقعات قصيرة المدى لعامي 2021 و2022، أن الطلب على الصلب خلال العام الحالي سيرتفع إلى 1870 مليون طن، ثم ينمو بمقدار 2.7 بالمئة خلال العام المقبل إلى 1924.6 مليون طن.

وتفترض التوقعات الحالية أن الموجة الثانية أو الثالثة من الإصابات، ستستقر في الربع الثاني 2021.

ورجح التقرير أن التوقعات تراعي أن يتم إحراز تقدم مطرد في اللقاحات، مما يسمح بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي في البلدان الرئيسة التي تستخدم الفولاذ.

وتابع التقرير: “صناعة الصلب العالمية كانت محظوظة بما يكفي لإنهاء 2020 مع انكماش طفيف فقط في الطلب على الصلب، بفضل النمو القوى في إنتاج الصين”.

وسجلت الصين – أكبر منتج ومستهلك للصلب العالمي – نموا بنسبة 9.1 بالمئة خلال العام الماضي، بينما سجلت بقية دول العالم انخفاضا بنسبة 10 بالمئة.

وتوقع التقرير تعافي الطلب على الصلب بقوة في السنوات القادمة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، مدعوما بالطلب المكبوت وبرامج التعافي الحكومية.

وبالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة، أشار إلى أن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء من الطلب على الصلب ستستغرق بضع سنوات.

وتوقع التقرير أن يتعافى قطاع السيارات بقوة في 2021، وسيكون الانتعاش مدفوعا بزيادة استخدام وسائل النقل الشخصية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وزيادة المدخرات النقدية للأسر.

وخلال 2020، تأثرت أعمال البناء التي تعتمد على الصلب بشكل أساسي، مع سحب الموارد المالية من الاستثمار في البنية التحتية إلى دعم برامج دعم الأوبئة.

والاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم. وينتج أعضاءه ما يقرب من 85 بالمئة من إنتاج الصلب في العالم.

الأناضول

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