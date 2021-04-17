واشنطن – اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن خطط روسيا للحد من حركة السفن الحربية قرب شبه جزيرة القرم خطوة تقوض استقرار أوكرانيا، معلنة أن قواتها الحربية ستنشط في المنطقة بـ”نظام روتيني”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس إن وزارة الدفاع الأمريكية على علم بخطط روسيا لمنع السفن الحربية من المرور عبور مضيق كيرتش وبحر أزوف وبعض مياه البحر الأسود حتى أكتوبر بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة “تمثل مثالا آخر لتقويض وزعزعة استقرار أوكرانيا”.

ودعا كيربي روسيا إلى “الكف عن تهديد السفن الأجنبية في المنطقة والتراجع عن بناء قوة عسكرية على حدود أوكرانيا”، فيما أكد أن البنتاغون سيواصل عملياته الروتينية لسفنه الحربية في البحر الأسود.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعلق من 24 أبريل حتى 31 أكتوبر حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في 3 مناطق في القرم.

وأوضحت الوزارة أن المناطق الـ3 المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف وأخيرا منطقة على شكل مستطيل قبالة شبه جزيرة كيرتش بالقرب من حديقة أوبوكسكي الطبيعية، بينما لا يشمل هذا الإجراء مضيق كيرتش.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares