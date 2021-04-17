الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الثاني على التوالي

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الثاني على التوالي

غزة – نفذت القوات الإسرائيلية، ليلة الجمعة إلى السبت، سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مراسل RT في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا يتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة غرب رفح، وموقع بدر غرب غزة، وموقعا آخر للفصائل المسلحة بين محافظتي رفح وخانيونس، إضافة إلى أرض زراعية فارغة بالقرب من موقع الحشاشين غربي رفح، وأرض زراعية فارغة شرق البريج.

وأشار المراسل إلى عودة الهدوء إلى قطاع غزة بعد سلسلة من الغارات وسط استمرار لتحليق طائرات الاستطلاع.

وأكد شهود عيان أنه تم نقل مصابين اثنين أحدهما طفلة من مكان الاستهداف الأخير برفح للمستشفى، في حين لم تبلغ وزارة الصحة في القطاع حتى اللحظة عن سقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين جراء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قالت مواقع صحفية تابعة للإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي رد على إطلاق صاروخ مساء الجمعة من داخل قطاع غزة على أراضي سيطرة إسرائيل.

وسقطت قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من غزة في منطقة أشكول الحدودية المحاذية، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من المناطق الشمالية والشرقية للقطاع.

ويأتي ذلك بعد أن شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على غزة ليل الخميس إلى الجمعة بعد أن ذكرت بلدية سديروت أن صاروخا أطلق من القطاع سقط في منطقة مفتوحة.

المصدر: RT + وكالات

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