السيسي يوجه بتكثيف التعاون مع شركة إيطالية تبحث عن الغاز في البحر المتوسط

السيسي يوجه بتكثيف التعاون مع شركة إيطالية تبحث عن الغاز في البحر المتوسط

مصر – أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن دعمه لمساعي شركة “إيني” الإيطالية في التوسع بأنشطتها الاستثمارية في مصر بمجالي التنقيب والإنتاج.

ووجه الرئيس المصري بمواصلة التعاون المكثف مع “إيني”، وتدعيم نشاطها وجهودها، حيث تعد شركة “إيني” من كبرى الشركات التي تبحث عن الغاز في مياه مصر الإقليمية في البحر المتوسط.

وتمتلك “إيني” من خلال شركتها الفرعية “أيوك” حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

وتتواجد “إيني” في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي في البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاجها الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

المصدر: RT

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