الصين – أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحفيين، امس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بأنها “إجراءات هيمنة أحادية الجانب يعارضها المجتمع الدولي بأكمله”.

وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمل بكين في أن تتمكن موسكو وواشنطن من تجاوز الخلافات بينهما، على الرغم من الإجراءات العقابية الأمريكية الجديدة.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان البيت الأبيض عن فرض عقوبات على 32 كيانا وشخصية روسية، بالإضافة إلى خمسة أفراد وثلاث شركات في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: تاس + نوفوستي

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