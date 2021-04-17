العراق – بحثت وزارة النفط العراقية، امس مع شركات أمريكية شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1، وهو أحد الحقول العملاقة المنتجة للخام في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، أن “الوزارة تدرس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1 بمحافظة البصرة جنوب البلاد”.

ولم تتطرق الوزارة في بيانها إلى أسباب رغبة “إكسون موبيل” التخارج من الحقل النفطي، من خلال بيع حصتها، أو الشركات التي أبدت اهتماما في الاستثمار بالحقل.

وحقل غرب القرنة/1، تم تطويره وتوسعته من جانب الشركة الأمريكية عام 2010، ويقدر احتياطي النفط في الحقل قرابة 8.5 مليارات برميل من النفط، وينتج بالمتوسط 300 ألف برميل يوميا.

وتملك شركة إكسون موبيل (أمريكية الجنسية) 60 بالمئة من عقد تطوير الحقل، وشركة النفط الوطنية العراقية 25 بالمئة، ورويال داتش شل 15 بالمئة، بحسب بيانات عراقية رسمية.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف (أوبك+).

الأناضول

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