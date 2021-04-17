مصر – عاش مدافع الأهلي المصري، المغربي بدر بانون، لحظات من الرعب، بعد أن وقع ضحية مقلب “الكاميرا الخفية” لبرنامج يحمل اسم “5 نجوم” يبث على قناة “إم بي سي 5” الفضائية.

وظهر المدافع المغربي في المقلب بمعية صديقه أثناء محاولته شراء سيارة مستعملة، وهما يتعرضان لهجوم من قبل عصابة إجرامية مسلحة، حيث قام زعيم العصابة بممارسة أشكال من الحركات الاستفزازية التي جعلت بانون يصدق فعلا أنه وقع ضحية عصابة إجرامية.

وهُدد بانون بالقتل في حال عدم موافقته على التوقيع للزمالك، الغريم التقليدي لفريقه الحالي الأهلي، ولكنه رفض تنفيذ الأوامر ورد قائلا: “لا مقدرش ألعب في الزمالك والله”.

وتابع : “الأمر صعب علي لن أقدر”.

وكان بانون، انضم لصفوف الأهلي قادما من الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبات يلقب بـ”السلطان الأهلاوي” بعد تألقه مع “المارد الأحمر”.

المصر: MBC

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