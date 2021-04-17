عُمان – بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد هنأه فيها بعيد الجلاء الذي تحيي سوريا ذكراه الخامسة والسبعين اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان أعرب “عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للأسد وتمنياته بموفور الصحة والسعادة داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار”.

يذكر أن سلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية أعادت سفيرها إلى دمشق، وذلك في الرابع من أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد.

كما كانت أول زيارة لوزير الخارجية فيصل المقداد منذ تعيينه إلى دولة عربية، إلى سلطنة عمان الشهر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT

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