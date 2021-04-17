ليبيا – رحب مجلس الدولة الاستشاري اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن الذي يؤكد فيه التزام المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية.

مجلس الدولة دعا في بيانه الذي اطلعت صحيفة المرصد عليه، مجلس النواب إلى الالتزام بالعمل سوياً لاستكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة؛ لإجراء العملية الانتخابية في موعدها.

وأكد المجلس على ما تضمنه القرار خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في ديسمبر القادم.

يشار إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الأمن كان مجلس الدولة يصر على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، رغم إعلامهم من قبل مفوضية الانتخابات بأن إجراء الاستفتاء يعني تأجيل موعد الانتخابات.

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